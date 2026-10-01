"Un altro settembre". Paulo Dybala ha descritto così il suo nuovo post su Instagram, pieno d'amore a tinte anche (e soprattutto) giallorosse. Un mese in cui la Joya ha dimostrato di essere in un'ottima condizione, giocando sempre dal 1' con la Roma per la gioia di Gasp e di tutto il popolo romanista. Il numero 21 ha condiviso un carosello di foto con protagonista principalmente la sua famiglia, ma anche un paio di scatti in palestra. E non solo, visto che tra Dybala ha deciso di pubblicare anche una simpatica foto di Molina con un chicco d'uva in mano nella sala da pranzo di Trigoria. Un gesto, forse, anche per calmare le acque a seguito delle polemiche per il 'no' al viaggio in Argentina per l'ultima partita di Messi con l'Albiceleste. "Grazie per l'uva amico", ha ironizzato Nahuel. Tra i commenti anche quello del connazionale e compagno di squadra Castro, che ha scherzato "Uvita Molina". L'ultima foto, poi, è pura poesia, a dimostrazione dell'amore di Paulo per la Roma: la Joya ha condiviso lo striscione esposto dalla Curva Sud prima del fischio d'inizio del big-match contro l'Inter. "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere alcun ostacolo. Non esitate davanti a niente, forza ragazzi, combattete per la vostra gente". Un appello che il numero 21 ha deciso di far suo, da leader tecnico della squadra.

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