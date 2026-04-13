Como, Fabregas: “Non mi vedo con un’altra squadra in Italia ma ho avuto contatti”

Cesc Fabregas, a margine del Premio Bearzot ricevuto oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. In particolare, lo spagnolo ha parlato della possibilità di lasciare il Como: "Io in un'altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto". Queste le prime parole di Fabregas che poi però non nega i contatti con altre squadre la scorsa estate: "È vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Per questo lo vedo molto molto difficile". Fabregas infatti, oltre l'Inter, è stato contattato anche dalla Roma sotto indicazione di Ranieri che lo aveva inserito nella lista dei suoi possibili successori.