Fabregas: “La Roma a gennaio ha preso Malen, noi siamo pochi da inizio anno”

Continua il testa a testa tra la Roma e il Como che condividono il quinto posto dietro la Juventus. La squadra di Fabregas oggi ha battuto 2-0 il Genoa ed ha risposto ai giallorossi. Queste le parole del tecnico nel post gara: "Siamo pochi, stiamo lottando dall'inizio della stagione con gli stessi, a differenza di Roma, Juve o Napoli che hanno fatto mercato prendendo i vari Malen, Boga e Alisson. Siamo pochi, ma stiamo facendo un buon percorso e non dobbiamo fermarci". Cesc ha poi aggiunto: "Non ne ho mai parlato e non lo farò oggi. Già solo competere con la Juve... Noi veniamo dalla B, 20 mesi fa competevamo contro il Cittadella e ora siamo lì a giocarcela con Roma e Juve".