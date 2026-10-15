“Fa male perdere così”. Niente di più. Malen usa queste parole per descrivere l’amarezza di una notte da Champions trasformatasi in un incubo. La Roma, guidata dall’olandese, stava sognando: avanti 3-1 contro il Real, a dieci minuti dalla fine. Poi il blackout. Tre gol dei blancos in dieci minuti, tutti da calcio d’angolo. Qualcosa non ha funzionato nella retroguardia giallorossa. La delusione resta, e i giocatori sono i primi a provarla. Malen è stato il protagonista assoluto: la sua doppietta stava mandando la Roma in paradiso. Ma c’è spazio anche per un piccolo messaggio di speranza. “Sempre avanti”, ha scritto Bobby. Avanti. Con lo sguardo al futuro. E con Malen, ancora una volta, al centro.