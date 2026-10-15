L'olandese ha descritto a pieno l'amarezza di una notte da Champions trasformatasi in un incubo
Gollini: "Sconfitta difficile da spiegare. Fa molto male"
“Fa male perdere così”. Niente di più. Malen usa queste parole per descrivere l’amarezza di una notte da Champions trasformatasi in un incubo. La Roma, guidata dall’olandese, stava sognando: avanti 3-1 contro il Real, a dieci minuti dalla fine. Poi il blackout. Tre gol dei blancos in dieci minuti, tutti da calcio d’angolo. Qualcosa non ha funzionato nella retroguardia giallorossa. La delusione resta, e i giocatori sono i primi a provarla. Malen è stato il protagonista assoluto: la sua doppietta stava mandando la Roma in paradiso. Ma c’è spazio anche per un piccolo messaggio di speranza. “Sempre avanti”, ha scritto Bobby. Avanti. Con lo sguardo al futuro. E con Malen, ancora una volta, al centro.
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