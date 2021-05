Europei, i 28 convocati di Mancini: quattro della Roma, ok Mancini e Cristante

La lista dei convocati del ct azzurro diventerà definitiva entro il 1 giugno: sono quattro i giocatori della Roma

L'Italia ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per gli Europei che avranno inizio il prossimo 11 giugno, all'Olimpico, proprio con gli Azzurri che sfideranno la Turchia. Sono 28 i giocatori che compongono l'elenco del ct Roberto Mancini: la lista ufficiale verrà poi consegnata il 1 giugno con un massimo di 26 giocatori totali, ai quali oggi sono state aggiunte anche le due 'riserve'. Sono quattro i giocatori della Roma inseriti da Mancini e che proveranno fino alla fine a entrare nei 26 convocati definitivi: Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Cristante, a cui si aggiunge anche Alessandro Florenzi, in prestito al PSG ma di proprietà dei giallorossi. Confermata l'esclusione di El Shaarawy, che già non era rientrato nelle ultime chiamate. Domani alle 12 il raduno a Roma all'Hotel Parco dei Principi, poi alle 16.30 l'allenamento al C.S 'Giulio Onesti' prima della partenza per Coverciano. Per quanto riguarda le altre scelte, restano fuori Kean, Raspadori, Biraghi, Castrovilli, Grifo e Scamacca oltre a Cragno e Ferrari. Ci sono invece Sensi (ma resta legato alle sue condizioni fisiche) Toloi e Politano.