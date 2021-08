Europa League, Longoria (pres. Marsiglia): “Per alcuni con la Lazio sarà un derby”

Il patron dell'OM parla dei suoi tre ex giallorossi che affronteranno la Lazio in Europa League

L'Europa League ha regalato un sorteggio non semplice per le italiane. Il Napoli è stato inserito nel girone con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia, la Lazio invece con Lokomotiv Mosca, Galatasaray e soprattutto Marsiglia. E proprio all'OM ci sono ben tre ex Roma: Gerson, Under e Pau Lopez torneranno quindi nella capitale da avversari. Il presidente dei francesi, Longoria, ha parlato a 'Sky Sport': "Può essere una partita degli ex, soprattutto perché abbiamo tre ex Roma, per loro sarà un’occasione speciale di ritrovare l’Olimpico e giocare un piccolo derby dentro di loro".