Europa, le ultime 4 tappe a confronto: in corsa Milan, Juve, Roma, Como e Atalanta

Milan e Juve sono vicine alla Champions. Tutto aperto per il quinto posto che vale di certo l'Europa League

Dalla conta delle squadre in lotta per un posto in Champions, ormai, si possono tagliare un paio di protagoniste. In primis perché la posizione del Napoli non è mai stata realmente in bilico e la vittoria di venerdì contro la Cremonese ha confermato che manchi ormai soltanto l'aritmetica, poi perché pure l'Atalanta - nonostante abbia una partita in meno da giocare contro il Cagliari quindi nella migliore delle ipotesi distante 7 punti dal 4° posto - si può considerare estromessa. Quindi, a questo punto, per gli ultimi due posti che garantiscono la qualificazione in Champions League restano Milan, Juve, Como e Roma. Dietro c'è l'Atalanta, in lotta per il quinto o sesto posto.

Milan e Juve, la Champions a un passo — Lo 0-0 ottenuto dai rossoneri contro la Juve ha consolidato il 3° posto in classifica del Diavolo, a quota 67 a +3 proprio sui bianconeri al 4° e a +6 su Como e Roma. Il calendario dice che mancano le sfide contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. La posizione, quindi, appare bella comoda. Lo 0-0 di San Siro sorride non solo al Milan, ormai vicinissimo alla squalificazione in Champions League, ma pure alla Juve. Che vede sì ridursi la distanza rispetto a Como e Roma (entrambe vincenti), ma allo stesso tempo ha evitato la fuga del Diavolo ed una potenziale sconfitta che avrebbe complicato il cammino di Spalletti. La Juve al momento è quarta a +3 sul Como e Roma. E il calendario? Potenzialmente un grande assist: Verona, Lecce, Fiorentina e Torino nelle ultime curve. Gli scontri diretti sono a favore contro la Roma e negativi invece con il Como che è 5° a 61 punti, in zona Europa League, ma la Champions apparentemente è lì a portata di mano: -3 dalla Juve. È certo che il doppio ko tra Inter e Sassuolo abbia pesantemente compromesso la corsa, anche perché la prossima giornata in programma c'è Como-Napoli. Non una passeggiata e la possibilità per la Roma di effettuare il sorpasso.

Roma, il Como nel mirino. E il 13 maggio si tifa Inter... — La squadra di Gasp in classifica ha gli stessi punti del Como, 61, ma è dietro alla squadra di Fabregas nonostante gli scontri diretti siano pari. Perché all'Olimpico ha vinto Gasperini 1-0, al Sinigaglia il Como 2-1 (quanto peserà il rosso a Wesley?). Quindi conta la differenza reti, ampiamente favorevole ai comaschi (31 a 19). Le ultime 4 partite della Roma saranno contro Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Un caso simile alla Juve: derby a parte, squadre che poco hanno da chiedere al tramonto di questa stagione. L'obiettivo, oltre che punti e scontri diretti, è lo stesso del Como: vincere sempre e sperare in passi falsi altrui. Tutt'altro che semplice. Più alla portata l'Europa League a patto che l'Inter batta la Lazio in finale di Coppa Italia. Infine l'Atalanta che stasera si gioca una chance grossa contro il Cagliari per restare in corsa. In caso di vittoria salirebbe a 57 punti, a -4 dalla Roma e con lo scontro diretto a favore. Il calendario vede un ostacolo grosso e tre gare piuttosto facili. Dopo il Genoa arrivano Milan, Bologna e Fiorentina. Quindi occhio alle sorprese per l'Europa League.