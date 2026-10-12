L’espulsione di Malen fa discutere. Prima dell’entrata di Donyell su Kaiki c’era un fallo sull’olandese non fischiato. Ciccio Graziani a La Domenica Sportiva ha bacchettato l’attaccante della Roma: “Doveva cadere e prendere fallo, l’astuzia dell’attaccante è anche questa. Se ti fanno fallo prendilo. Invece è rimasto in piedi e ha perso la lucidità. Non devi simulare ma se c’è fallo prendilo, è strato strattonato tre volte”. Poi risponde Adani: “Il fallo non fischiato è un gravissimo errore dell’arbitro”.