Il cartellino rosso dell’olandese continua a far discutere
Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"
L’espulsione di Malen fa discutere. Prima dell’entrata di Donyell su Kaiki c’era un fallo sull’olandese non fischiato. Ciccio Graziani a La Domenica Sportiva ha bacchettato l’attaccante della Roma: “Doveva cadere e prendere fallo, l’astuzia dell’attaccante è anche questa. Se ti fanno fallo prendilo. Invece è rimasto in piedi e ha perso la lucidità. Non devi simulare ma se c’è fallo prendilo, è strato strattonato tre volte”. Poi risponde Adani: “Il fallo non fischiato è un gravissimo errore dell’arbitro”.
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