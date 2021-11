Escluse lesioni per Kumbulla, Spinazzola avanza. Mkhitaryan nostalgia Dortmund

Nelle ultime ore in tanti hanno difeso Mourinho. Il difensore albanese ha abbandonato la sua nazionale per un risentimento muscolare. Sul mercato, Botman costa troppo, mentre Senesi è più economico

Il mercato si avvicina sempre di più e la Roma dovrà centellinare le risorse. Non bisognerà fare un mercato di reazione. C'è bisogno di concretezza. Se dietro le cose non vanno come dovrebbero (Mourinho non ha mai preso così tanti goal in carriera), oltre a Dalot, nelle ultime ore sono emersi i nomi di centrali quali Botman del Lilla - che però costa troppo - e Senesi del Feyenoord, operazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'entourage di Zakaria invece, non si sbilancia, ma fa intuire che qualcosa dalle parti del Monchengladbach si sta muovendo: sembrerebbe più avanti la Juventus, che avrebbe individuato il rinforzo a centrocampo per Allegri.