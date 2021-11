Abraham: “Mourinho mi ha detto di diventare un mostro”

L'attaccante inglese racconta i primi mesi sotto la guida del portoghese: "Vuole che diventi più 'cattivo' in campo"

"Mourinho mi ha detto che sono un ottimo giocatore e mi ha suggerito di lavorare per sviluppare una maggiore" cattiveria" sul rettangolo di gioco. Mi ha detto di diventare una specie di "mostro". In campo non si può essere gentili, devi spaventare i difensori e sotto questo aspetto sto cercando di migliorare". Tammy Abraham racconta al Telegraph le sensazioni e le aspettative dei suoi primi mesi da romanista sotto la guida di Mourinho. "È sempre dura arrivare in un nuovo paese e abituarsi a una cultura diversa. Ho cercato di ambientarmi presto e ho cominciato ad imparare un nuovo stile di calcio. Ho parlato molto con i compagni di reparto per spiegare i miei movimenti, e spero di mantenere alto il livello di prestazione in campo". Sulla Nazionale: "Il Mondiale era un mio obiettivo, speravo solo di essere chiamato per dimostrare di poter lottare per un posto tra i convocati". Contro l'Albania sei entrato al posto dell'ero del match, Harry Kane nella vittoria per 5-0: "Lui è fantastico, è ammirato da tutti. Io ho cercato di farmi trovare pronto così come capita ogni volta che vengo chiamato in causa. Nel calcio può succedere di tutto e devi essere sempre in grado di farti trovare pronto"-