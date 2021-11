Nazionale, Sirigu rientra a Genova: in dubbio contro la Roma

Il portiere dei grifoni non è partito con gli azzurri. In dubbio anche per la sfida contro i giallorossi di domenica 21 novembre

Redazione

Alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord che si disputerà a Belfast, ecco un'altra assenza per la Nazionale. Non ci sarà Salvatore Sirigu, che tornerà in Liguria a causa di problemi fisici. La notizia interessa anche la Roma, che domenica 21 novembre affronterà la squadra del neo allenatore Shevchenko. Al suo posto contro i giallorossi, salvo imprevisti, potrebbe esserci uno tra Adrian Semper e Lorenzo Andrenacci. Per quanto riguarda la Nazionale italiana, i portieri in viaggio per l'importante trasferta di Belfast, saranno Donnarumma, Cragno e Meret.