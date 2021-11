Genoa, test con la Primavera in vista della Roma

"È stato un buon test, al termine di una prima settimana di lavoro positiva", spiega il nuovo allenatore rossoblù

"È stato un buon test, al termine di una prima settimana di lavoro positiva", spiega Andriy Shevchenko. Oggi alle ore 14 c'è stato il primo sintetico report dell’allenatore del Genoa a seguito del test della prima squadra rossoblù con la Primavera. Finisce 3-1, apre il gol di Melegoni, raddoppia Gjini (che anche complice le assenze dei nazionali viene schierato con la prima squadra), chiude la rete di Bianchi. Per la Primavera rossoblù segna Boci, sua la rete del momentaneo 1-1. Domani la squadra riposerà e martedì via a una nuova settimana di allenamenti per preparare la sfida con la Roma, in programma domenica prossima al Ferraris, fischio di inizio alle ore 20.45.