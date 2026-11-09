Ha visto il campo per pochi minuti anche contro il Valencia. Endrick continua a essere una seconda scelta nelle gerarchie di Mourinho: raramente titolare, quasi sempre relegato agli spezzoni finali. Almeno per quanto racconta questa prima parte di stagione. Il brasiliano vorrebbe più spazio e l'ipotesi di una partenza a gennaio resta sul tavolo, anche se convincere il tecnico portoghese a lasciarlo andare non sarà semplice. Mou continua a tenerlo sotto la propria ala e, nel frattempo, si diverte a lanciare messaggi. L'ultimo è indirizzato direttamente ad Ancelotti: "La mia opinione è chiara: voglio che Endrick giochi. Se Ancelotti lo farà giocare durante questa pausa per le nazionali, sarò contento". Il paradosso è tutto qui: al Real gli concede pochi minuti, ma vorrebbe vederlo protagonista con il Brasile. Una posizione che alimenta gli interrogativi sul futuro dell'attaccante. E intanto D'Amico osserva da vicino: la Roma è pronta a valutare il colpo, magari con un'operazione sulla scia di quella che ha portato Malen in giallorosso.