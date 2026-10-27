Nel giorno del suo compleanno, Stephan El Shaarawy riceve il regalo più bello: presto diventerà papà. L'ex giallorosso ha annunciato la lieta notizia sui propri canali social, pubblicando una foto insieme alla moglie Ludovica Pagani, che mostra il pancione, e alcuni scatti dell'ecografia. "Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare". Queste le parole con cui El Shaarawy ha condiviso la sua gioia, prima di concludere con un messaggio carico di emozione: "Auguri PAPI. Ti aspettiamo amore della nostra vita!". Una gioia immensa per la coppia, che negli anni ha conquistato anche l'affetto dei tifosi giallorossi e non ha mai nascosto il proprio legame con la Roma.

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