Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Michael Carrick resta alla guida del Manchester United, almeno per il momento. L'ex centrocampista e tecnico inglese è stato confermato dalla dirigenza dei Red Devils nonostante le pesanti sconfitte contro il Bournemouth in Premier League e il Como in Champions League. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club ha infatti deciso di concedergli altro tempo per provare a risollevare le sorti di una squadra attualmente al 17° posto in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Sabato lo United sarà impegnato nella trasferta di Stamford Bridge contro il Chelsea, mentre martedì ospiterà la Roma all'Old Trafford: due sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del tecnico inglese. Sullo sfondo restano i nomi dei possibili sostituti, con Nagelsmann, Conte e soprattutto Eddie Howe tra i principali candidati alla panchina dei Red Devils.