Dopo un'estate vissuta con le valigie in mano, Manu Koné continua a essere uno dei calciatori giallorossi più corteggiati sul mercato, soprattutto in Premier League. Il centrocampista francese è attualmente ai box per una lesione di primo grado rimediata nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, ma l'ottimo avvio di stagione non è passato inosservato in casa Chelsea. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs di GiveMeSport e TalkSport, i Blues lo considerano uno dei principali obiettivi per rinforzare la rosa. Nella lista ci sono anche Camara del Monaco e soprattutto Scott del Bournemouth, il preferito da Xabi Alonso ma che ha una valutazione di circa 100 milioni di euro. Dopo il pressing di quest'estate, non è da escludere un nuovo tentativo per gennaio. Dal canto suo però, la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Koné a stagione in corso, soprattutto in un'annata ricca di ambizioni e prospettive.