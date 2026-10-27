Massimiliano Allegri torna a parlare delle polemiche nate dopo la sfida contro la Roma. Il tecnico azzurro ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza: "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due". Queste le prime parole di Allegri che ha poi proseguito: "Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere. Dispiace che non sarò in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma tanto chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me". Il tecnico ha poi parlato di Gasperini e delle accuse rivolte alla Roma nei corridoi del Maradona: "Non ho sentito quello che ha detto. Le frasi riportate magari possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, ormai non possiamo cambiare la squalifica e il risultato. Bisogna accettarlo e lavorare". Allegri prova dunque a spegnere le polemiche che però sono destinate a proseguire fino all'eventuale provvedimento della Procura Federale.