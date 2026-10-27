La Roma è già al lavoro in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo di D’Amico è ampliare la rosa a disposizione di Gasperini, che continua a chiedere rinforzi in alcuni ruoli chiave. Una delle priorità è il centrocampo, dove i recenti infortuni di Koné e Cristante hanno evidenziato la necessità di avere più alternative. Per questo, secondo quanto riportato da Africafoot ed Ekrem Konur, il direttore sportivo giallorosso avrebbe messo gli occhi su David Moses. Il centrocampista classe 2002 è uno dei punti fermi dello Slavia Praga, attualmente protagonista assoluto del campionato ceco. Il suo contratto scadrà nel giugno 2029 e la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.