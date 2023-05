El Shaarawy corona il sogno di quattro bambini: selfie e abbracci a Trigoria

Stephan El Shaarawy realizza i sogni dei giovani tifosi della Roma. In attesa di coronare il suo, ovvero firmare il rinnovo con i giallorossi. Venerdì scorso il Faraone ha chiamato all'interno del centro sportivo di Trigoria alcuni bambini che erano fuori al cancello in attesa che uscissero i calciatori dopo l'allenamento, per fare incetta di foto e autografi. Stavolta però ad anticiparli è stato lo stesso El Shaarawy, che li ha fatti entrare e gli ha concesso diversi minuti, scattando lui stesso i selfie che rimarranno per sempre con loro. Felicissimi ovviamente i quattro bambini, come testimonia il video pubblicato su Instagram dalla stessa Roma: "Un giorno che ricorderanno per sempre".