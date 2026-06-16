Younés El Aynaoui, ex tennista e padre del centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIFA nella quale ha parlato della carriera del figlio Neil. Queste le sue parole

Younès, tu hai avuto una carriera nel tennis, mentre Neil ora gioca a calcio. Come è arrivata questa scelta? "All'inizio, Neil era più interessato ai campi da tennis, perché passavamo più tempo lì piuttosto che sui campi da calcio. Ma vivevamo a Barcellona e conoscevamo la passione per il Barcellona. Dalla nascita fino ai 10 o 11 anni, ne era immerso. È lì che è nata la passione per il calcio e da quel momento in poi è diventata l'unica cosa che gli interessava. È stato incoraggiato da sua madre, che è molto vicina all'AS Nancy. Ha fatto la sua scelta e noi lo abbiamo sostenuto".

A che punto vi siete resi conto che avrebbe potuto avere un futuro da professionista? "Credo che in fondo, da ex atleta, era chiaro che le cose sarebbero andate bene se si fosse dedicato interamente e avesse seguito le chance di successo. Oltre alla passione, aveva già doti fisiche superiori alla media fin da piccolo. Vinceva facilmente le gare di corsa campestre interscolastiche. Era veloce, ha iniziato a dedicarsi a questo sport quando suo fratello maggiore gli arrivava sempre dietro. Ci siamo resi conto che era la sua passione quando si è iscritto al CREPS (Centro Regionale per lo Sport e l'Educazione Fisica) di Nancy. Giocava a calcio tutti i giorni e non è mai venuto da noi dicendo: 'Basta, non voglio più andarci'. Se fosse stato così, avremmo smesso subito. Ma lui lo voleva sempre di più".

Che contributo hai potuto dare al suo percorso, da ex tennista? "Vedo tanti genitori che sognano per i propri figli... Noi ci siamo assicurati che fosse un suo progetto personale. Io sono sempre stato molto attento a ciò che mangio e lui ha subito acquisito buone abitudini alimentari. È anche puntualissimo con il sonno, fa di tutto per evitare infortuni. Sa davvero cosa vuole. Sembra timido e docile, ma ha un carattere forte, e lo si nota quando lo si conosce bene. La sua conoscenza del calcio è incredibile. Vive per il calcio".

Come si è trasformato il giovane Neil di Barcellona nel giocatore che è oggi? "Per me rimarrà sempre il piccolo Neil. Non è cambiato molto. Fin da bambino, pensava di poter giocare a un livello superiore. È maturato tardi, era ancora piuttosto gracile, ma giocare contro gli adulti a 15 o 16 anni non lo spaventava. Oggi ha ancora la stessa mentalità. Per lui conta solo il calcio e sa come isolarsi da tutto il resto".

Quando gli è stato chiesto della prestazione di suo figlio dopo la vittoria in semifinale di Coppa d'Africa 2026 contro la Nigeria, l'ex allenatore del Marocco Walid Regragui ha detto: 'Tale padre, tale figlio'. Cosa le dice questo? "Walid ha contribuito alla crescita di Neil. Lo ha notato quando era molto giovane e voleva che entrasse in nazionale prima. Abbiamo avuto lunghe discussioni. È motivo di orgoglio sentire cose del genere, leggere che Neil è un bravo professionista. Avere l'atteggiamento giusto è il minimo che si possa fare. Facciamo il possibile con la palla, ma dobbiamo dare il massimo anche senza. Neil cerca davvero di fare tutto nel modo giusto".

Hai partecipato a tutti e quattro i tornei del Grande Slam e lui sta vivendo la sua prima esperienza al Mondiale. Come ci si prepara mentalmente per una competizione di questo livello? "Logicamente, non si dovrebbe cambiare nulla della propria routine quotidiana. Non bisogna illudersi di poter fare qualcosa di sensazionale, perché cercare di fare tutto alla perfezione può generare tensione. Per Neil, la Coppa del Mondo c'è ogni giorno, ogni volta che si allena. Non bisogna sovraccaricarlo di lavoro nella settimana precedente. Certo, è difficile isolarsi completamente, proprio come quando si è sul campo centrale del Roland-Garros…".