El Aynaoui ha fatto parlare di sé. E anche tanto. Il marocchino è stato una delle sorprese più belle del Mondiale. Tanto, da attirare l'interesse di big come Real Madrid e Barcellona. Ma lui non ascolta nessuna voce. E' concentrato totalmente sulla Roma. Una nuova stagione lo aspetta. Dopo un anno di ambientamento, il prossimo può essere quello della consacrazione. Neil ne è convinto: "Era la prima volta che lasciavo la Francia e affrontavo un nuovo campionato. Questa esperienza mi ha fatto crescere e oggi sento di avere molta più esperienza”, ha raccontato ai microfoni di Radio Radio. Poi l'elogio a Gasperini: “È un allenatore molto esigente e sa esattamente quello che vuole. Lavoriamo duramente e penso che, grazie a lui, stiamo facendo grandi progressi”. L'Olimpico lo aspetta per la sfida contro la Fiorentina. Ma lui ha ancora in mente il boato al suo esordio contro il Bologna: “La prima partita contro il Bologna è stata speciale. Era la prima volta che vedevo davvero lo stadio pieno: l’atmosfera mi ha impressionato”. Infine, un passaggio sulla prossima Champions League: “Quando sono arrivato, tutti mi dicevano che l’obiettivo era qualificarsi in Champions League. Oggi sono felicissimo di poterla giocare. È un sogno per ogni calciatore e non vedo l’ora di iniziare”.