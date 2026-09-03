Edin Dzeko ha deciso di lasciare la Bosnia. L'attaccante dello Schalke 04, che ha vestito la maglia della Roma tra il 2015 e il 2021, ha comunicato sui social la decisione di dire 'basta' alla Nazionale bosniaca. Il Cigno di Sarajevo ha partecipato a due storici Mondiali (2014 e 2026), divenendo il miglior marcatore di sempre della nazionale (73 reti) e recordman di presenze (151). Di seguito la lunga lettera diffusa sul suo profilo Instagram: "A volte mi sono chiesto quando sarebbe arrivato questo momento... Ma non avrei mai immaginato quanto mi sarei emozionato scrivendo queste parole. Il 2 ottobre, contro la Svezia, giocherò la mia prossima e ultima partita con la nostra nazionale. Nulla nella mia carriera è mai stato paragonabile all'orgoglio che ho provato ogni volta che ho indossato quella maglia. Nulla. Era il sogno della mia infanzia, un sogno che ho portato con me in ognuna delle 151 occasioni in cui ho avuto l'onore di rappresentare il mio Paese su un campo da calcio. Ne sono sempre stato orgoglioso, proprio come la prima volta. Sono passati quasi vent'anni da quella partita contro la Turchia. Tante cose sono cambiate, e sono cambiato anch'io, ma il mio amore per questa maglia non è mai mutato. Ora sento che è arrivato il momento di farmi da parte. Se sono arrivato a 40 anni in nazionale, è perché ho dato davvero tutto ciò che avevo. Ogni volta. Tutto. Giocare per il mio Paese è stata l'esperienza più emozionante che il calcio mi abbia mai regalato. La qualificazione al nostro primo Mondiale nel 2014 rimane uno dei momenti più felici della mia vita da calciatore. Le emozioni provate la sera del gol contro il Galles, e poi a Zenica contro l'Italia a marzo, resteranno per sempre nel mio cuore. Vedere la mia gente festeggiare per le strade delle nostre città è stato un altro dono incredibile che il calcio mi ha offerto. Ci sarà tempo per ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno sostenuto lungo questo viaggio meraviglioso. Per ora, spero solo che ci siate anche voi quella sera contro la Svezia, per condividere un'ultima emozione... Perché ognuno di questi momenti incredibili è stato qualcosa che abbiamo vissuto insieme. Ed è così che voglio vivere la mia ultima serata rappresentando il mio Paese: con tutti voi al mio fianco, indossando la maglia che amo da quando ero ragazzo... e che amerò per il resto della mia vita".

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