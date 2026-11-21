Il ritorno più atteso, la gioia per una vittoria importante e un messaggio speciale. Dybala si è ripreso il campo dopo oltre un mese di assenza. Sessanta minuti tra luci e ombre, ma preziosi per ritrovare ritmo e confidenza con il pallone. La condizione migliore è ancora lontana, ma il primo passo è stato fatto. E la Joya non ha nascosto la propria felicità. Subito dopo il successo contro il Parma, l'argentino ha voluto festeggiare sui social, condividendo le emozioni del rientro e della vittoria: “Felice di tornare in campo e felice per la grande vittoria. Forza Roma”. Sotto al post è arrivato anche il commento speciale di Leonardo Balerdi. Poche parole, ma significative: “Ti stavamo aspettando”. Lui, come tutto il popolo giallorosso. Dybala è tornato.