Paulo Dybala ha parlato delle sue aspettative su questa stagione in giallorosso. L'argentino ha affrontato diversi temi tra cui l'orgoglio di aver riportato la Roma in Champions League ma anche il suo futuro in un'intervista rilasciata alla Uefa. Queste le sue parole:

Quando vedi il sorriso di un bambino dopo aver ricevuto la tua maglia, che effetto ti fa sapere di essere un punto di riferimento così importante per i tifosi? "Quando vedi il sorriso sul volto di un bambino e quegli occhi che a volte dicono più delle parole, ti senti speciale. È una sensazione bellissima".

Negli ultimi mesi sembri quasi ringiovanito, anche dal punto di vista fisico. Qual è il segreto? "È gentile da parte tua dirlo, ma è una cosa naturale. Dal punto di vista fisico, al di là degli interventi al ginocchio, nell'ultimo anno mi sono sentito molto bene, soprattutto a livello muscolare. Anche nella parte finale della scorsa stagione ho giocato tante partite, con continuità e per tutti i 90 minuti. L'allenatore e il suo staff, compresi i preparatori arrivati quest'anno, mi hanno proposto un carico di lavoro limitato ma adeguato durante la preparazione, per permettermi di essere sempre disponibile. Inoltre, noi calciatori entriamo sempre più in condizione man mano che giochiamo, soprattutto con un calendario così fitto. Finora, in questa stagione, mi sono sentito in buona forma e sono molto contento".

Che cosa ha significato per te riportare la Roma in Champions League dopo alcuni anni di assenza? "Nei miei primi anni qui era ovviamente una delusione non riuscire a riportare la Roma in Champions League. Mi sentivo anche responsabile. Nel primo anno siamo andati vicini a qualificarci, raggiungendo la finale di Europa League, ma negli anni successivi non abbiamo fatto abbastanza per meritarlo. L'anno scorso, invece, ho visto una squadra davvero determinata. Lo abbiamo dimostrato anche mantenendo la porta inviolata nelle ultime partite, perché sapevamo che la qualificazione non dipendeva soltanto da noi fino all'ultima giornata. La squadra ha dato tutto. Per me è stato un momento di grande orgoglio, perché vedevo quanto fossero felici i tifosi di tornare in Champions League, proprio come lo eravamo noi. Vogliamo confrontarci con le migliori squadre d'Europa e ora possiamo farlo. Affronteremo alcuni dei club più prestigiosi della storia del calcio e ne siamo tutti molto orgogliosi".

Che cosa ti aspetti da questa stagione di Champions League e che messaggio vuoi dare ai tifosi della Roma? "Guardando le squadre che affronteremo, sarà sicuramente un percorso difficile. Allo stesso tempo, però, sappiamo di avere una grande squadra, con giocatori di alto livello e un grande allenatore. Ci siamo preparati bene. Nel calcio, quando affronti i campioni, basta un singolo giocatore per decidere una partita, ma io credo nei miei compagni. Daranno il 110%, come tutti gli altri, perché hanno la qualità per farlo. Sarà dura, ma quando giochiamo in casa, con i nostri tifosi a spingerci, abbiamo qualcosa in più".

Quest'anno sarà il tuo quindicesimo in Italia. Ormai questo paese è diventato casa tua: come vivi questo legame? "Non avrei mai immaginato di vivere una carriera del genere, e tanto meno di trascorrere 15 anni in Italia. Ho vissuto al Sud, al Nord e ora mi trovo nel centro del Paese. Sono qui da quasi metà della mia vita e sono molto felice. L'Italia mi ha accolto a braccia aperte. Le persone mi hanno aiutato a crescere, sia come uomo sia come calciatore. Mia figlia è nata qui, quindi è italiana. In questi anni ho condiviso tante emozioni ed esperienze con le persone di questo paese: momenti bellissimi, momenti tristi e momenti difficili, come capita a tutti. Sono stato lontano dalla mia famiglia e dai miei amici, ma vicino a tante persone che si sono prese cura di me e mi hanno fatto sentire a casa da sempre. Spero di restare qui ancora a lungo".

Ti piacerebbe quindi concludere la tua carriera in Italia? "Sì, spero di restare in Italia per il resto della mia carriera. Sarebbe molto speciale per me dedicare un'intera carriera alla Serie A, oltre all'anno che ho trascorso in Serie B, che è stato molto importante per me. Spero quindi che la mia carriera finisca in Italia".