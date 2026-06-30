In attesa del rinnovo con la Roma, Paulo Dybala ieri è tornato a far visita all'Instituto di Cordoba. Ovvero il club in cui ha mosso i primi passi che lo hanno portato poi a correre verso il Mondiale e i tanti successi ottenuti tra Juve e Roma. La Joya, in vacanza in Argentina insieme alla famiglia, ha tenuto un lungo discorso ai ragazzi delle giovanili poi pubblicato dall'Instituto sui profili social. Dai piccoli passi nel settore giovanile del club di Córdoba, fino all' Europa, il fuoriclasse argentino ha voluto dare un messaggio di speranza: "Chiunque può arrivare. A me è successo, ho avuto la fortuna di giocare due Mondiali. I sogni arrivano per tutti, non mollate. Sembra lontano, ma tutto questo non è lontano", ha detto Dybala ai ragazzi, in un video condiviso sui social dallo stesso club argentino. La Joya rimarrà ancora giallorosso: manca solo l'ufficialità al rinnovo. Ora - in vacanza - le sue parole hanno fatto sognare i bambini. Ma da settembre si ricomincia: c'è un Olimpico pronto ad esultare al suo prossimo gol con la Roma.