Paulo Dybala e la sfida al Real Madrid. Un incontro che si avvicina e che porterà la Joya a riabbracciare Mourinho. L'argentino è pronto a godersi l'atmosfera dell'Olimpico in un match stellare. "Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più", ha dichiarato su Prime Video UEFA Champions League Magazine Show.

Dybala ha parlato anche del rapporto che ha instaurato con l'Italia e della volontà di terminare la carriera a Roma: "Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano".