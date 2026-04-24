Dybala, la moglie Oriana sul suo futuro: “Speriamo che si definisca presto”

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo contro il Bologna, ma il suo futuro resta un'incognita. A parlarne è stata anche la moglie Oriana, intervenuta a "Radio Splendid". Le sue parole: “Sono di River perché mio padre lo è, ma voglio che mio marito faccia ciò che lo rende felice. Roma è bella, sì, ma beh, anche il lavoro. Non si può decidere così… perché dipende da molte cose, quindi bisogna vedere come va tutto e cosa succede. Spero che a giugno si definisca”.