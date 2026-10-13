Nemmeno il tempo di digerire il pari di Como che la Roma torna in campo. E non in una gara qualunque, ma contro il Real Madrid di un 'certo' José Mourinho che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi. Per novanta minuti, però, andranno messe da parte le emozioni e anche le delusioni di un'ultima giornata di campionato che ha portato in dote un pari figlio anche del rosso a Malen. E dall'olandese ripartirà Gasperini in Champions con al suo fianco il solito Paulo Dybala. D'altronde l'argentino sta bene e lo ha dimostrato anche domenica, quando in inferiorità numerica si è caricato la Roma sulle spalle giocando da 'nove'. “Se sta così fa la differenza”, va ripetendo da inizio stagione Gasperini. E per questo a Trigoria fanno tutti gli scongiuri del caso. L'estate trascorsa, però, è stata diversa dalle ultime: una preparazione intera, nessun intoppo e una condizione cresciuta passo dopo passo. La ciliegina sulla torta il rinnovo arrivato a tempo ormai scaduto e una volontà, anche futura, di restare a Roma. "Spero in un finale di carriera italiano", le sue parole a due giorni dalla sfida col Real Madrid. Una gara che rievoca ricordi non proprio piacevoli perché i precedenti con i Blancos sono già due, entrambi portarono a due sconfitte, una decisamente più pesante perché arrivò nella finale di Champions del 2017 quando vestiva la maglia della Juventus.