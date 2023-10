Dybala e Pellegrini out un mese: Mourinho: “La Curva Sud mi emoziona ancora”

Il day after giallorosso dopo la meritata e convincente vittoria di Cagliari, si apre con due brutte notizie per José Mourinho che perderà per circa un mese sia Paulo Dybala che Lorenzo Pellegrini. L'argentino, appena tornato nella Capitale ha svolto gli esami a Villa Stuart che hanno evidenziato una lesione distrattiva al collaterale mediale. Non c'è interessamento dei legamenti: crociato e menisco ok. Non andrà in nazionale e salterà sicuramento le partite con Monza e Slavia Praga mettendo nel mirino la gara contro l'Inter ma è quasi impossibile vederlo in campo. Per il capitano invece, confermata la lesione ai flessori della coscia destra. Il numero 7 giallorosso dopo un inizio di stagione complicato, aveva dato netti segnali di crescita a partire dalla sfida europea contro il Servette nella quale, entrato a fine primo tempo, aveva fatto registrare un gol e un assist in appena 6 minuti. Sul match di ieri è tornato a parlare anche Claudio Ranieri che ha confermato il retroscena avvenuto ieri con Mourinho: "Sì è vero, mi ha chiesto se volevo tornare in aereo con la Roma". Il tecnico del Cagliari,salutato come un idolo ieri dai romanisti in aeroporto, ha poi analizzato così il match: "La Roma ieri ha fatto un uno-due micidiale e poi è stato difficile mettere le cose a posto. Avevamo iniziato bene con Rui Patricio che ha fatto una grande parata sul primo palo. È logico che quando questi campioni giocano al meglio, per noi risulta difficile". Non solo Ranieri, anche José Mourinho è tornato a parlare ma non sulla vittoria di ieri, bensì del suo rapporto con Roma e la Roma: "Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico mi emoziono ancora”. Lo Special One oltre al suo rapporto con la città, si gode anche un ritrovato Belotti. Con la bellissima rete di ieri contro il Cagliari è arrivato a 5 marcature stagionali alle quali si sommano anche due assist. In poco meno di due mesi ha già superato lo score della passata stagione (4 gol).