Belotti ‘Gallo Cedrone’: gol, assist e cuore. Ha già superato lo score dell’anno scorso

L'ex Toro ha messo alle spalle la vecchia annata. Ha ritrovato la serenità e la rete, ora con l'infortunio di Dybala può ritrovarsi titolare in coppia con Lukaku

Daniele Aloisi Collaboratore

Da Gallo spennato a Gallo cedrone. L’evoluzione di Belotti è sotto gli occhi di tutti e la sua annata finita senza gol in campionato al momento è solo un brutto ricordo. Con la bellissima rete di ieri contro il Cagliari è arrivato a 5 marcature stagionali alle quali si sommano anche due assist. In poco meno di due mesi ha già superato lo score della passata stagione (4 gol). “Io so quello che ho passato lo scorso anno, non ho mai trovato il top della forma per la preparazione e gli infortuni, ma sapevo che in questa avendo fatto un ritiro importante i risultati sarebbero arrivati”, queste erano state le sue parole dopo la doppietta di giovedì al Servette. I numeri stanno dando ragione a Belotti.

L’ex Torino sembra un altro grazie all’intera preparazione svolta con la squadra a Trigoria e in Portogallo. In queste due settimane continuerà a lavorare sotto lo sguardo attento di Mourinho. Dybala dopo lo stiramento al collaterale sinistro sarà costretto a saltare almeno due partite e Belotti diventerà titolare.

Belotti-Lukaku: la coppia gol che scoppia — Il Cagliari porta bene a Belotti. Il Gallo contro i sardi è stato coinvolto in 13 reti (8 gol e 5 assist in 13 partite). Ieri ha preso il posto di Dybala e ha giocato di nuovo in coppia con Lukaku. I due sembrano essere pronti per guidare insieme il pacchetto offensivo. Con l’Empoli Mourinho li aveva provati nel finale e l’ex Toro aveva mandato in porta Big Rom. Con il Servette hanno iniziato dal 1’ e i risultati sono stati ottimi, all’Unipol Domus Arena hanno dato un’altra risposta positiva. È nata una coppia? Forse è ancora presto per dirlo, ma i due si trovano bene e segnano. Dybala dovrà stare un po' ai box e Mourinho può passare dalla LuPa alla LuBe. Belotti sta ritrovando la serenità e punta anche alla maglia azzurra. A giugno ci saranno gli Europei e con queste prestazioni Spalletti potrebbe farci un pensierino.

