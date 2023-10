Spalletti e il retroscena su Spinazzola “L’ho lasciato a casa malvolentieri”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare i prossimi due impegni della Nazionale contro Malta e Inghilterra. L'ex tecnico giallorosso ha raccontato anche un retroscena sulla mancata convocazione di Leonardo Spinazzola: "L'ho lasciato a casa malvolentieri, ci ho parlato e mi ha risposto come volevo mi rispondesse. Per me è stato perfetto". Spalletti ha poi concluso: "Faccio fatica a lasciar fuori calciatori così, ma è difficile anche spiegare il motivo tattico, un quinto attacca di più di un terzino".