Pellegrini, confermata la lesione ai flessori della coscia destra: stop di un mese

La Roma perde Lorenzo Pellegrini. Il capitano, uscito per infortunio durante l'ultimo match di Europa League contro il Servette, quest'oggi ha svolto una risonanza che ha confermato la lesione ai flessori della coscia destra. Mourinho dunque, oltre a Paulo Dybala, dovrà fare a meno anche di Pellegrini per almeno un mese. Il numero 7 giallorosso dopo un inizio di stagione complicato, aveva dato netti segnali di crescita a partire proprio dalla sfida europea contro la formazione svizzera nella quale, entrato a fine primo tempo, aveva fatto registrare un gol e un assist in appena 6 minuti di gioco indirizzando la partita in favore della Roma.