Mourinho: “Mi piace il romanismo. Guardare la Curva Sud mi emoziona ancora”

Le parole dello Special One: "Sono venuto qui grazie alla proprietà. Ho cercato di conoscere i tifosi della Roma con tutti i loro dubbi e frustrazioni"

José Mourinho , la Roma e la città di Roma : un legame che nonostante le ultime voci su un possibile esonero, durerà a lungo. Lo Special One nell'intervista rilasciata a SkySport durante la seconda puntata di "Federico Buffa Talks", ha parlato proprio del suo rapporto con i romanisti e con la città : "La Roma è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato e ho imparato a conoscere il romanismo, ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni e ho cercato di entrarci dentro". Queste le prime parole di Mourinho che ha poi concluso: "Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico mi emoziono ancora”.

