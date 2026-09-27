Festa di Messi sì, festa di Messi no. E' questo il dubbio che trascina ormai da giorni Dybala, Molina e la Roma. I due argentini, non convocati dal CT Scaloni per le amichevoli di questa prima sosta nazionali, erano stati invitati dall'Argentina per l'ultima partita della Pulce con la maglia dell'Albiceleste. L'amichevole contro il Benin, programma il 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, segnerà la fine di un'epoca di calcio. Secondo Il Messaggero Gasperini aveva dato l'ok ai due argentini, ma la società vuole evitare un viaggio intercontinentale ai due calciatori. Dybala e Molina infatti tornerebbero a disposizione solamente l'8, a tre giorni dalla delicata gara esterna contro il Como di domenica 11. La sfida al Sinigaglia darà il via a un vero e proprio tour de force in casa giallorossa, con 9 partite in 27 giorni. Si va quindi verso il no, ma la decisione definitiva verrà presa solamente martedì, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Ci saranno sicuramente Castro, Soulé e Balerdi, tutti e tre convocati e gli ultimi a fare ritorno in Italia.