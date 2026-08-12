Con un video sui social Dybala ha ricordato l'esordio con l'Instituto de Cordoba. Sono passati quindici anni dalla prima partita con i professionisti con Paulo che ha scritto: "Un giorno indimenticabile". Maglia numero nove sulle spalle e nel filmato si vede anche un giovanissimo Dybala che rilascia un'intervista a fine partita. Diciassette gol in trentotto partite con il club argentino prima dell'arrivo in Italia. Nel 2012 il trasferimento al Palermo poi la sua carriera è proseguita con le maglie della Juventus e quella della Roma. Un legame indissolubile con la Serie A che continuerà almeno fino al 2027.