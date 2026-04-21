Paulo Dybala corre e spera di ritornare a disposizione per la trasferta di Bologna. Difficile immaginarselo dal primo minuto, ma già averlo in panchina a distanza di quattro mesi renderebbe felice Gasperini. Poi c'è la questione del contratto che scade a giugno, contatti non ce ne sono stati ma l'argentino continua a tenere in stand by sia il Boca Juniors che i club turchi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il centenario può giocare un ruolo fondamentale. Dybala è un simbolo e il settore commerciale lo sa bene: avere Paulo in rosa per i 100 anni del club porterebbe più introiti. Valutazioni in corso e Massara ha tenuto la porta aperta.