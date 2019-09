Due minuti di ritardo nel rientrare dagli spogliatoi per il secondo tempo di Roma-Atalanta costano alla società di Trigoria 3 mila euro. È questa la decisione del Giudice sportivo, che ha punito il club giallorosso per aver “ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa due minuti”. Terza ammonizione invece per Nicolò Zaniolo, che dovrà stare attento: dalla prossima entrerà in diffida.