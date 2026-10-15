"Dei tifosi è sempre er +". Il nuovo murale di Drugi, noto street artist e tifoso giallorosso, è dedicato proprio ai romanisti sulle note della celebre canzone di Lando Fiorini intonata anche all'Olimpico prima di ogni partita. L'opera, spuntata nelle ultime ore a Garbatella, collega diverse generazioni di tifosi e sulla sciarpa cucita dalla nonna è comparsa la scritta "Magica +", logo apparso in contemporanea anche sul sito ufficiale dell'AS Roma con un countdown che terminerà alle ore 10 di sabato 17 ottobre. Un annuncio che al momento rimane misterioso, dato che anche sui social Drugi non ha svelato nulla. "Ci sono amori che non hanno bisogno di essere spiegati. Si imparano da piccoli, nei racconti di chi c'era prima di noi. Si portano addosso, si custodiscono nei ricordi, si tramandano come le cose più preziose. Passano di mano in mano, di cuore in cuore. E non invecchiano mai. Perché l'AS Roma è anche questo: un filo invisibile che tiene insieme le generazioni. E finché ci sarà qualcuno pronto a tramandare questo amore, ci sarà sempre una nuova storia da raccontare. Perché er tifoso Romanista, dei tifosi è sempre er +.", queste le parole dell'artista sui social che accompagnano il nuovo murale. Ora non resta che aspettare.