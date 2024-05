Dove vedere Roma-Genoa in TV e LIVE streaming

Per l'ultima volta all'Olimpico in questa stagione, la Roma di De Rossi cerca i tre punti per rimanere aggrappata al sesto posto e alle speranze Champions. I giallorossi vogliono salutare i loro tifosi con una vittoria, che tra campionato e coppa non arriva da ben 5 partite. Il Genoa è in un bel momento di forma, non perde da 3 gare e vorrà continuare visto anche l'obiettivo non così irrealistico di agganciare il Napoli al decimo posto. I dubbi di formazione sono solo due per la Roma: Dybala non è ancora al meglio e al suo posto potrebbe giocare Baldanzi, a destra invece potrebbe tornare titolare Celik - preferito a Kristensen - dopo quasi un mese.