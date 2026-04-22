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Dovbyk, il rientro si avvicina: le immagini del lavoro a Trigoria – VIDEO

Dovbyk, il rientro si avvicina: le immagini del lavoro a Trigoria – VIDEO - immagine 1
Il post dell'attaccante ucraino sui social. Gasp spera di riaverlo a disposizione il prima possibile
Redazione

Artem Dovbyk, dopo quasi 4 mesi di assenza, potrebbe tornare in gruppo nelle prossime settimane. L'attaccante ucraino, dopo essersi sottoposto all'operazione per sistemare la lesione miotendinea alla coscia, sta lavorando per rientrare prima della fine della stagione. Oggi l'ex Girona ha pubblicato sui suoi social foto e video degli allenamenti che sta svolgendo a Trigoria, mentre Gasp spera di rivederlo il prima possibile per avere a disposizione un'altra opzione in un reparto che negli ultimi mesi ha fatto i conti con assenze pesanti.

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