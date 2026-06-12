Il futuro di Artem Dovbyk è ancora tutto da decifrare. Dopo un'annata condizionata da problemi fisici, l'attaccante ucraino non è riuscito a entrare nelle grazie di Gasperini e sembra destinato a salutare la Capitale in estate. Intanto, dopo aver preso parte alle amichevoli della sua Nazionale tra fine maggio e inizio giugno, Dovbyk è rimasto in patria. Artem, infatti, è stato chiamato da due conduttori televisivi per commentare la prima partita del Mondiale tra Messico e Sudafrica. A immortalare il momento e a renderlo pubblico sui social la moglie Yuliia.