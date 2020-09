Doppia seduta per la Roma: oggi la squadra si allenerà alle 9.30 e alle 17

Ancora una doppia seduta per la Roma, nel programma d’allenamento in vista dell’inizio del campionato. La squadra, oggi, scenderà in campo agli ordini del tecnico Paulo Fonseca sia in mattinata che nel pomeriggio: sono infatti previste due sessioni, una alle ore 9.30 e l’altra alle ore 17. Come nei giorni scorsi, mancheranno i giocatori convocati dalle rispettive nazionali (al lungo elenco si sono aggiunti Bouah e Riccardi, che hanno raggiunto Calafiori nell’Under 20) e quelli ancora in isolamento dopo essere stati trovati positivi al coronavirus.