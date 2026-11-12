Dopo quasi un mese si rivede Dybala. L'infortunio al polpaccio rimediato contro il Real Madrid (il 14 ottobre) è ormai alle spalle e ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Sorrisi, belle giocate e anche bei gol nella partitella a Trigoria. Una buona notizia per Gasperini. Slitta il rientro di Gollini, ma non preoccupa, mentre Rensch va verso il forfait per la trasferta del Tardini. L'obiettivo è esserci a Parigi il 25 novembre. Al Parco dei Principi - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ci saranno anche i tifosi della Roma (ancora in stand by la decisione per Parma), ma il settore ospiti sarà a capienza ridotta. L'amicizia tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli spaventa e la polizia francese - per motivi di ordine pubblico - ha chiesto ed ottenuto una riduzione dei biglietti disponibili (da oggi alle 12 in vendita) che saranno 1500 invece di 2376.