La polizia francese - per motivi di ordine pubblico - ha chiesto ed ottenuto una riduzione dei biglietti disponibili
Victoria concordia crescit. Ma ora serve l’aiuto dei Friedkin
Dopo quasi un mese si rivede Dybala. L'infortunio al polpaccio rimediato contro il Real Madrid (il 14 ottobre) è ormai alle spalle e ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Sorrisi, belle giocate e anche bei gol nella partitella a Trigoria. Una buona notizia per Gasperini. Slitta il rientro di Gollini, ma non preoccupa, mentre Rensch va verso il forfait per la trasferta del Tardini. L'obiettivo è esserci a Parigi il 25 novembre. Al Parco dei Principi - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ci saranno anche i tifosi della Roma (ancora in stand by la decisione per Parma), ma il settore ospiti sarà a capienza ridotta. L'amicizia tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli spaventa e la polizia francese - per motivi di ordine pubblico - ha chiesto ed ottenuto una riduzione dei biglietti disponibili (da oggi alle 12 in vendita) che saranno 1500 invece di 2376.
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