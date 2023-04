DigitalBits esce allo scoperto: “Iniziato processo di ridefinizione delle partnership”

Il brand DigitalBits nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé. La Roma questo pomeriggio contro il Milan scenderà in campo senza il nome del suo main sponsor sulla maglia a causa di alcuni ritardi nei pagamenti da parte del blockchain network che ha deciso di esporsi attraverso un comunicato ufficiale riportato dall'agenzia Adnkronos: "Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain". Questo l'incipit della nota che poi prosegue: "I contratti di sponsorizzazione riguardanti l'esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs (ex proprietario n.d.r). Digitalbits foundation rappresenta la comunità e l'ecosistema che hanno l'obiettivo di promuovere la tecnologia blockchain ed il suo utilizzo".