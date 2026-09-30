David Di Michele, ex attaccante tra le altre di Palermo e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW elogiando così la Roma: "La cosa fondamentale è stata dare fiducia a Gasperini in campo, ma anche sulla gestione del mercato. Oggi la Roma ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori con doppi ruoli. Merito anche dei risultati sportivi, perché con la Champions è diventato tutto più facile".

Il risultato di Como-Roma potrebbe avvalorare i discorsi scudetto o i giallorossi restano candidati a prescindere? "Io rimango dell'idea che a prescindere dal risultato la Roma rimanga in lotta per il titolo. Certo, vincere quella partita darebbe una carica di autostima tale se non da vincere lo scudetto quantomeno per dare fastidio all'Inter, che rimane la squadra da battere. Il Como è leggermente più indietro, perché ha una squadra più giovane e perché non sarà facile gestire il doppio impegno".

Forse la partita vale più per il Como che per la Roma? "Io direi 55% Como e 45% Roma, perché effettivamente anche il Como deve coltivare ambizioni. Hanno speso tantissimo negli ultimi due anni e oggi non si possono più nascondere".