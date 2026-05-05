Di Marzio: “Pressing dei Friedkin per Manna. L’alternativa è D’Amico”

Il futuro di Massara è ormai segnato. E la Roma vorrebbe chiudere al più presto il discorso riguardo il prossimo direttore sportivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Tuttomercatoweb,il primo obiettivo è Giovanni Manna del Napoli. Dan Friedkin e Ryan Friedkin si sarebbero mossi in prima persona per provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale, con Gian Piero Gasperini che spinge per averlo. La trattativa però si presenta complicata: il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo e vuole far valere il contratto. Manna, inoltre, conosce già Gasperini: ai tempi della finale di Europa League vinta dall’Atalanta, i due erano in contatto per un possibile approdo del tecnico a Napoli. In caso di mancato accordo, tornerebbe d’attualità il nome di Tony D’Amico, che ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e con cui mantiene un rapporto positivo. Sul fondo resta anche la pista che porta a Cristiano Giuntoli, attualmente svincolato e che in passato aveva pensato proprio a Gasperini per la Juventus.