Eusebio Di Francesco ha rilasciato un'intervista al podcast "Doppio Passo". L'ex allenatore della Roma ha parlato della sua bevve tura nella Capitale conclusa nel 2019 dopo poco meno di due anni. Queste le sue parole: "Il mio pallino è sempre stato la Roma, allenare lì. Peccato che alla fine il secondo anno avevo un po' tra virgolette mollato, avevo le pressioni, ci sono dei momenti in cui fai delle scelte o ti poni in maniera sbagliata ma lo capisci dopo averlo fatto". Di Francesco dopo due retrocessioni consecutive alla guida di Frosinone e Venezia, la scorsa stagione ha salvato il Lecce e rimarrà per almeno un altro il tecnico dei salentini. La Roma affronterà i pugliesi alla seconda giornata, lunedì 31 luglio in trasferta al Via del Mare.