Derby, il Prefetto: “La contemporaneità per Champions è una variabile per l’orario”

Il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha parlato dell'organizzazione del derby tra Roma e Lazio, in programma nel weekend del 17/18 maggio con data e orario da definire. Tra le problematiche in esame quella relativa ad una possibile contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis, in programma al Foro Italico in quella stessa domenica. "Ci sono delle riflessioni in atto che hanno diverse variabili", ha affermato il prefetto, "tra quelle che ci sono: le squadre che saranno coinvolte sugli obiettivi di fine anno. Perché, ad esempio, le squadre in competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare è uno degli spunti di riflessione", ha concluso a margine del convegno «Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità" all'Università Lumsa. Nei prossimi giorni sono attese decisioni definitive per permettere il regolare svolgimento dei due super eventi.