Derby, Capello: “Roma più pronta della Lazio. Contro l’Inter un finale da grande squadra”

Mancano cinque giorni, ma a Roma si respira già l’aria di derby. La squadra di Fonseca vuole vincere per allungare e tenersi stretta il terzo posto. Quella di Inzaghi spera di recuperare terreno. Ne ha parlato Fabio Capello su Radio 1: “La Roma è più pronta, ma il Derby è sempre una partita particolare. Da tempo che dico che mi piace come gioca, solo che anche ieri ha lasciato 20-25 minuti all’Inter. Poi negli ultimi 20 minuti ha giocato ancora da grande squadra. Ieri ho visto una Lazio viva, ma che le mancano tanti giocatori e questo fa la differenza”. Poi una battuta su Roma-Inter: “Nella partita dell’Olimpico entrambe hanno avuto momenti di grande calcio e momenti di smarrimento, ma una grande squadra non deve commettere errori”.