De Zerbi: “Col ritorno di Mourinho e Allegri la Serie A è al massimo”

L'ex tecnico del Sassuolo: "Ho avuto contatti con club italianim anche top, ma preferisco non fare nomi"

"Qualcosina con qualche squadra italiana, anche top, c’è stata, ma preferisco non fare nomi. - ha detto Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar, intervistato da calciomercato.it - Quest’anno, in Italia, il parco allenatori è top con i ritorni di Allegri e Mourinho. Io ho fatto la mia scelta, ponderata: al Sassuolo sarò sempre riconoscente. Mi è pesato andare via, sono legato alla squadra ed alla società. Non è stata scelta facile, ma è stata quella più giusta per me".